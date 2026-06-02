Москва2 июн Вести.Россия призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и перестать поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделало министерство иностранных дел России на своем официальном сайте.

Дипломаты сообщили также, что в связи с продолжением недружественных шагов против РФ Москва вводит ряд санкций против журналистов и экспертов Британии, клевещущих против России, а также лиц, причастных к отбору кадров для неонацистского режима на Украине.

Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности говорится в заявлении

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал ИС "Вести", что Британия причастна к выстраиванию неонацистской системы школьного образования на Украине.