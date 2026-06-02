Мирошник объяснил, кто ответственен за нацистское воспитание украинских детей Мирошник: систему нацистского воспитания детей на Украине разработали в Британии

Москва2 июн Вести.После 2014 года британские инструкторы выстраивали в украинской системе образования методологию воспитания детей, накачивая их нацистскими принципами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в эту систему входит целый комплекс мероприятий, задача которых вырастить националистов, которые будут поклоняться "своему богу и своему фюреру".

Британские инструкторы, которые прямо выстраивали такую методологию, которая использовалась для зомбирования детей, для накачивания их нацистскими принципами. И я думаю, что сейчас она будет преподаваться только в более усовершенствованном виде и уже [будет] интегрирована … непосредственно в школьную систему отметил Мирошник

Британские специалисты обладают хорошо выписанной методологией работы с молодежью, организации общественных движений, владеют методами массовой психологии, которая позволяет управлять массами покоренных народов, подчеркнул дипломат.

Они большие искусники в этих вопросах, поэтому они действительно располагают целыми вот такими системами для работы с покоренными народами, оболваненными для того, чтобы вырастить из них необходимый продукт, который будет интересен Британии для ее контроля над другими территориями либо же использования этих народов для борьбы с противниками Британии подытожил Мирошник

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет никаких сомнений, что нацизм в Европе возрождается. Лавров отметил, что страны ЕС активно и целенаправленно внедряют нацистские идеи в общество.