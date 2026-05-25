Лидер компартии Британии: видим, как Запад использует Киев как оружие против РФ

Лидер компартии Британии Брар высказалась об украинском национализме Лидер компартии Британии: видим, как Запад использует Киев как оружие против РФ

Москва25 мая Вести.Украинский национализм еще век назад использовался правящими силами как инструмент превращения Украины в оружие против России. Об этом ИС "Вести" рассказала лидер компартии Британии Джоти Брар.

По ее словам, сегодня история повторяется – Запад вооружает Киев для борьбы с РФ.

Украинский национализм еще столетие назад использовался империалистическими силами как инструмент превращения Украины в оружие против России. А сегодня мы видим, как весь коллективный Запад использует украинский национализм как оружие и вооружает его, направляя против вашей страны высказалась Брар в рамках форума международного антитеррористического форума в Москве

По словам другой участницы мероприятия, профессора кафедры политических исследований университета Манитобы в Канаде Радики Десаи, международный правящий класс находится в кризисе, поэтому вербует фашистские силы по всему миру.

Международный правящий класс находится в кризисе. Поэтому они нарушают международное право, устав ООН – все, под чем сами подписались. И вербуют фашистские силы по всему миру считает Десаи

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что страны Запада фактически дали Украине разрешение нарушать любые нормы, включая международное гуманитарное право, и не нести за это ответственность.