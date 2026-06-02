Мирошник рассказал, как на Украине превращают детей в нацистских зомби Мирошник: "Азов" готовит из украинских детей нацистских зомби

Москва2 июн Вести.Работа украинского националистического батальона "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) связана с нацификацией системы образования на Украине, чтобы превращать детей в откровенных "нацистских зомби". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в детей с малых лет закладывают принципы расового превосходства и исключительности украинской нации, при этом физические упражнения и занятия по тактической медицине представляют обществу как внешний фасад.

Допуск, по сути дела, этого формирования, которое строит свою работу на зомбировании, на продвижении каких-то нацистских символов в образовательную систему, это говорит только об одном, что из украинских детей готовят откровенных нацистских зомби. Причем делают это все, начиная с очень маленького возраста, и предпочитают, чтобы, наверное, к концу среднего образования из них получался полностью вот такой отбитый нацист объяснил Мирошник

Ранее в социальных сетях опубликовали кадры из Винницы, на которых школьников в честь дня вышиванки – традиционной славянской рубашки – построили на линейке в форме свастики.

2 июня в Польше призвали блокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский союз до тех пор, пока Киев не прекратит прославлять культ Степана Бандеры.