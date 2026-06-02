Мирошник рассказал, как на Украине со школы готовят из девочек будущих боевиков

Москва2 июн Вести.Киевский режим втягивает еще со школы в процесс национализации не только мальчиков, но и девочек, которые в будущем должны пополнить ряды нацистских боевиков. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Втягивание девочек в этот процесс говорит о том, что на Украине в определенной степени начинают меняться приоритеты, подчеркнул дипломат.

То есть по мере того, как используются мужчины, которые, по сути дела, ликвидируются на территории Украины, то это дает сигнал на то, что девочки тоже пойдут в оборот, что они будут втягиваться вот в эту борьбу. Их нужно идеологизировать, готовить, чтобы они уже пополняли ряды будущих нацистских боевиков, которые будут подчиняться режиму и системе. И какая разница, что это будут девочки? Если мальчики кончились, то надо брать девочек сообщил Мирошник

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев активно применяет систему вербовки российских школьников через социальные сети: детям предлагают денежные вознаграждения, манипулируют ими для получения конфиденциальной информации.