Захарова после задержания продюсера RT обратилась к Лондону Захарова: Лондон задержал продюсера RT, но не Зеленского

Москва9 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание в Великобритании продюсера RT Джеймса Скотта, которого подозревают в терроризме.

В своем Telegram-канале она обратилась к Лондону с вопросом, почему британские власти ни разу не задерживали главу киевского режима Владимира Зеленского.

Продюсера RT Джеймса Скотта задержали в Великобритании по подозрению в терроризме. Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали написала она

По ее словам, Зеленский не скрывает отдачи приказов об ударах по социальным объектам и людям. Она также утверждает, что связанные с ним неонацистские формирования похищают, пытают и убивают пленных - как военных, так и гражданских.