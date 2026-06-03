Журналист BBC Розенберг пообещал рассказать о теракте в Енакиеве Журналист BBC пообещал осветить теракт в Енакиеве после вопроса Захаровой

Москва3 июн Вести.Корреспондент британской телерадиокорпорации BBC ("Би-би-си") Стив Розенберг пообещал осветить теракт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Енакиеве после вопроса официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает агентство ТАСС.

Захарова спросила Розенберга, почему BBC отказывается освещать теракты киевского режима против гражданского населения России.

Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня ответил Розенберг

При этом журналист отказался называть произошедшее терактом, пояснив, что BBC якобы "не использует вообще по всему миру это слово".

Ранее Захарова призвала мировое сообщество осудить удар украинских боевиков по рейсовому автобусу в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которого погибло 8 человек. Она подчеркнула, что замалчивание этого преступления будет равно одобрению действий Киева.