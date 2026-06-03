После вопроса Захаровой журналист BBC пообещал рассказать о теракте в Енакиеве

Стив Розенберг пообещал рассказать о трагедии в Енакиеве после вопроса Захаровой После вопроса Захаровой журналист BBC пообещал рассказать о теракте в Енакиеве

Москва3 июн Вести.Журналист BBC ("Би-би-си") Стив Розенберг пообещал официальному представителю МИД России Марии Захаровой, что Британская вещательная корпорация, которую он представляет, расскажет о трагических событиях в Енакиеве. Утром 3 июня беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Симферополь.

Жертвами удара украинского БПЛА стали восемь человек, позже уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня ответил Розенберг на вопрос Захаровой, заданный на ПМЭФ-2026

Мария Захарова на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге спросила британского журналиста о том, почему его компания периодически отказывается освещать теракты, которые киевский режим совершает в отношении мирных жителей Донбасса.

При этом Розенберг, пообещал, что информация о гибели мирных жителей будет в эфире телеканала BBC, но без упоминания слова "теракт". По его словам, "Би-би-си" не использует это слово вообще в отношении событий, происходящих во всем мире. Такова внутренняя политика британской медиакорпорации, отметил работающий в РФ журналист.

В МИД России такую позицию "Би-би-си" считают проявлением политики западных СМИ, которые замалчивают военные преступления киевского режима.

После поражения рейсового автобуса с пассажирами в ДНР украинским дроном Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт").

В конце мая БПЛА ВСУ атаковали педагогический колледж в луганском Старобельске. Жертвами атаки на общежитие колледжа и здание учебного заведения стал 21 человек, 42 человека пострадали. На замалчивание этой террористической атаки на Западе обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.