Москва3 июнВести.Журналист BBC ("Би-би-си") Стив Розенберг пообещал официальному представителю МИД России Марии Захаровой, что Британская вещательная корпорация, которую он представляет, расскажет о трагических событиях в Енакиеве. Утром 3 июня беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Симферополь.
Жертвами удара украинского БПЛА стали восемь человек, позже уточнил глава ДНР Денис Пушилин.
Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодняответил Розенберг на вопрос Захаровой, заданный на ПМЭФ-2026
Мария Захарова на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге спросила британского журналиста о том, почему его компания периодически отказывается освещать теракты, которые киевский режим совершает в отношении мирных жителей Донбасса.
При этом Розенберг, пообещал, что информация о гибели мирных жителей будет в эфире телеканала BBC, но без упоминания слова "теракт". По его словам, "Би-би-си" не использует это слово вообще в отношении событий, происходящих во всем мире. Такова внутренняя политика британской медиакорпорации, отметил работающий в РФ журналист.
В МИД России такую позицию "Би-би-си" считают проявлением политики западных СМИ, которые замалчивают военные преступления киевского режима.
После поражения рейсового автобуса с пассажирами в ДНР украинским дроном Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт").
В конце мая БПЛА ВСУ атаковали педагогический колледж в луганском Старобельске. Жертвами атаки на общежитие колледжа и здание учебного заведения стал 21 человек, 42 человека пострадали. На замалчивание этой террористической атаки на Западе обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.