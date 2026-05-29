Москва29 мая Вести.Британские средства массовой информации боятся сказать правду об убийствах детей на Украине и занимаются распространением киевских тезисов. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Британские СМИ боятся сказать правду: "непоколебимую поддержку" Лондон оказывает именно такой Украине – убивающей детей с 2014 года. Все слова британских властей в защиту несовершеннолетних на этом фоне – лицемерие и манипуляция говорится в комментарии

В диппредставительстве подчеркнули, что журналисты охотно тиражируют украинский нарратив о тысячах несовершеннолетних, якобы депортированных Россией, но молчат, когда украинские беспилотники убивают спящих школьников. Это в очередной раз обнажает подлинную сущность британских СМИ, несущих свою часть ответственности за продолжение вооруженного противостояния.

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

После того, как на Западе усомнились в реальности атаки, МИД РФ предложил иностранным журналистам посетить Старобельск. Отказались это сделать журналисты BBC, CNN, а с ними и японские СМИ.

О замалчивании западными СМИ атаки высказался президент России Владимир Путин. Он назвал такую реакцию иностранцев позором и кошмаром.

Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли. Что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует. Ну что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания заявил он сегодня в Астане, отвечая на вопросы журналистов

Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, поражает лицемерие и циничной реакции делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию.