Посол России в Лондоне обвинил корпорацию BBC в политической ангажированности Посол Келин: отказ BBC ехать в Старобельск подтверждает лицемерие западных СМИ

Москва27 мая Вести.Отказ британской вещательной корпорации BBC от посещения Старобельска в Луганской Народной Республике (ЛНР), где произошла трагедия, свидетельствует о лицемерии западных средств массовой информации.

Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Глава российской дипмиссии отметил, что подобные двойные стандарты со стороны западной прессы уже давно не вызывают удивления.

Он подчеркнул, что, несмотря на частые заявления Лондона и других европейских столиц о приверженности свободе слова, на практике наблюдается обратная ситуация. По словам дипломата, подавляющее большинство британских массмедиа придерживаются четкого политического заказа, направленного на дискредитацию Москвы.

Келин пояснил, что работа российских военных зачастую преподносится западной аудитории как преднамеренные удары по мирным жителям Украины, в то время как они являются лишь ответом на действия ВСУ.

Дипломат также обратил внимание на то, что преступления киевского режима против гражданского населения в информационном пространстве Великобритании и Европы полностью игнорируются. Посол резюмировал, что отказ от поездки на место происшествия в Старобельск лишь подтверждает нежелание западных журналистов освещать события объективно, предпочитая следовать установленной политической линии.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что причина отказа иностранных журналистов BBC и CNN, аккредитованных в РФ, посетить место удара ВСУ по Старобельску, чтобы лично убедиться в отсутствии военных объектов на территории, кроется в нежелании увидеть правду своими глазами.