Килинкаров: CNN и BBC надо выдворить из России и забыть об их существовании Килинкаров предложил выдворить из России необъективные западные СМИ

Москва26 мая Вести.Если иностранные журналисты, имеющие официальное разрешение на работу в России, не выполняют свою профессиональную обязанность по объективному информированию событий, особенно в отношении такой трагедии, как гибель детей в Старобельске, их следует выдворить из РФ. Такое предложение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он усомнился в профессиональной пригодности иностранных журналистов.

Вот скажите мне, это вообще журналисты? Они работают в Российской Федерации и происходит такое событие, когда убивают детей в Старобельске. Я не знаю, как вы, я сегодня смотрел фотографии из морга. Я не знаю, может, я стал сентиментальным человеком, но бесслезно это смотреть невозможно. Морг завешанный свадебными платьями, понимаете? Детей просто убили, а они [западные СМИ] не замечают. Ладно, циничные политики, но могут ли эти люди, которые считают себя журналистами, могут ли они считаться журналистами или нет? Если они часть западной пропаганды, вот пусть они занимаются западной пропагандой у себя дома. Их надо выдворить и забыть о том, что существуют такие ресурсы, как CNN, BBC и все остальные, которые находятся на территории России и не замечают, и не реагируют на такого рода события заявил Килинкаров

Причина отказа иностранных журналистов BBC и CNN, аккредитованных в РФ, посетить место удара ВСУ по Старобельску, чтобы лично убедиться в отсутствии военных объектов на территории, кроется в нежелании увидеть правду своими глазами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ ряда западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им называться объективными.

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.