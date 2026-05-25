Москва25 мая Вести.Журналистов ведущих западных изданий, которые отказались обозревать трагедию в Старобельске, необходимо проучить, заявил в комментарии ИС "Вести" экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Журналисты CNN, BBC и других западных изданий, которые отказались выезжать на место этого террористического акта и дать свою объективную оценку всему тому, что произошло. Я задам очень простой вопрос: а что они делают в нашей стране? Если они журналисты, они не могли не обратить внимания на такой масштабный теракт, который произошел в стране. Если они не журналисты, то у меня возникает вопрос: может быть, есть смысл взять и за ухо привезти в "Шереметьево" и с билетом в один конец и отправить. Потому что это все что угодно, но не журналистика