Москва25 мая Вести.Киевский режим пытался сбить фокус с коррупционного скандала на Украине ударом по Старобельску. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

То, что они сделали в Старобельске - это не ошибка. 16 беспилотников в одно здание - это не ошибка оператора, это самый настоящий террористический акт. И когда мы даем оценку режиму Зеленского как русофобскому режиму, этого мало. Это человеконенавистнический режим подчеркнул Килинкаров

Экс-нардеп указал, что фактически ВСУ атаковали студенческое общежитие на территории, которую весь период переговоров в минском формате контролировал Киев. И в том заключался изначальный замысел Киева: скрыть собственные политические просчеты.

Старобельский район - это самый крупный район севера Луганской области. Подавляющее большинство людей с севера Луганской области говорит на украинском языке. И как это остановило режим Зеленского? Да им все равно, кого убивать, абсолютно без разницы. Этот теракт им был нужен с политической точки зрения хотя бы потому, что Украина погружается в глубочайший политический кризис, для меня это очевидно и понятно. Они пытались атаковать Москву. Не получилось, условно говоря, создать ситуацию, при которой им можно было бы переключить фокус внимания украинцев с коррупционного скандала, с глубокого политического кризиса на войну, и они провели этот террористический акт. Абсолютно целенаправленно это сделали указал он

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад также причастен к трагедии, случившейся в Старобельске, поскольку потворствовал киевскому режиму.