Журналист из Турции объяснил молчание на Западе о трагедии в Старобельске

Москва25 мая Вести.Турецкий журналист Йылдыран Аджар объяснил нежелание западных СМИ освещать трагедию в Старобельске.

По его словам, на Западе предают огласке лишь ту информацию, которая им выгодна.

Они только используют международные организации. Мы видим, что про Палестину они молчат. И вот сейчас о том, что сделала Украина, тоже молчат, потому что они не хотят это показать отметил он

Ранее омбудсмен по правам человека Яна Лантратова раскритиковала представителей западных СМИ за нежелание освещать трагедию в Старобельске. По ее словам, отсутствие в Старобельске BBC, CNN и японских журналистов свидетельствует о том, что они боятся увидеть правду.

Также Лантратова отметила, что теракт ВСУ в Старобельске войдет в обвинительное заключение против Киева