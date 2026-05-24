"Наша хата с краю": Симоньян об отказе западных СМИ ехать в Старобельск Симоньян раскритиковала отказ западных журналистов ехать в Старобельск

Москва24 мая Вести.Люди предпочитают не знать о теракте ВСУ в ЛНР. Так главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян описала отказ западных СМИ ехать на место трагедии в Старобельск в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она особо отметила, что в Китае сотни миллионов человек узнали о трагедии в ЛНР.

BBC отказалась ехать. CNN сообщила, что они в отпуске, московское бюро CNN. Даже, к сожалению, из арабского мира некоторые журналисты, которым было предложено ехать, отказались, потому что, ну вот, зачем вот в это вмешиваться? "Наша хата с краю, я ничего не знаю" - в прямом смысле слова. Люди предпочитают не знать. Зато в Китае сотни миллионов просмотров [событий] произошедших в Старобельске заявила Симоньян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на место трагедии в Старобельске выехало 50 журналистов из 19 стран. Ранее она отмечала, что Япония запретила представителям своих СМИ посещать место теракта ВСУ в ЛНР, а многие западные издания просто отказались ехать.