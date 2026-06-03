Москва3 июнВести.Японские журналисты утверждают, что у них якобы не хватило времени подготовиться к поездке к месту теракта ВСУ в Старобельске. Об этом в интервью RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказала, что после одной из пресс-конференции к ней подошел представитель японских СМИ и заверил, что власти в Токио не запрещают им посещать ЛНР для освещения трагедии. На самом же деле такое распоряжение есть, заметила она.
Японский журналист сказал, что якобы у них не хватило времени подготовитьсядобавила представитель МИД
Ранее Захарова назвала позорным решение японских журналистов не ехать в Старобельск, чтобы увидеть последствия террористической атаки на общежитие.