Москва24 мая Вести.Иностранные СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, предали журналистику, а теперь предают детей, которых убивают на деньги и с помощью оружия, которые поставляют их правительства ВСУ. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Захарова напомнила, что BBC отказались ехать на место трагедии в Старобельске "из-за принципиальной позиции", в CNN сослались на отпуск, а японским журналистам запретил официальный Токио.

На каком основании, посещая официальные мероприятия, где они, как журналисты, и право имеют и должны задавать вопросы, они как будто нам лекции читают. Вы посмотрите, как формулируют свои вопросы представители BBC. … Такое впечатление, что это судьи. Это как будто руководство трибуналов, которое зачитывает нам обвинения! Нет! Это не им нас обвинять. Это мы их обвиняем в том, что они предали и саму журналистику, а теперь предают еще и детей, которых убивают на деньги, которые поставляют их правительства, и из оружия, которое поставляют их правительства заявила Захарова

Ранее она посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону взять у французских журналистов кадры, снятые в Старобельске, чтобы он понял, что, финансируя Киев, он спонсирует терроризм.