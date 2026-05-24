Захарова посоветовала Макрону взять у журналистов кадры из Старобельска Захарова: Макрону стоит взять у французских журналистов кадры из Старобельска

Москва24 мая Вести.Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит взять у французских журналистов кадры, снятые в Старобельске, чтобы он понял, что, финансируя Киев, он спонсирует терроризм. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявление Макрона о том, что решимость Парижа поддерживать Киев только укрепится после российского массированного удара по военным объектам на Украине с использованием "Орешника".

Пусть [Макрон] попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей - может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм сказала Захарова

В МО РФ ранее заявили, что российские военные нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области с использованием в том числе ракет "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". Этот удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по украинской гражданской инфраструктуре.