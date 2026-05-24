Зеленский рассказал, что позвонил Макрону после массированного удара по Киеву

Москва24 мая Вести.После массированного удара Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве и области лидер киевского режима Владимир Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский также написал, что у него состоялся диалог с еще одним европейским политиком.

Я уже говорил с президентом Франции и премьер-министром Норвегии [Йонасом Гаром Стере] написал Зеленский

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву с применением аэробаллистических ракет "Искандер", гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых ракет "Циркон". Также в Минобороны России подтвердили, что в ударе возмездия за теракт киевского режима в Старобельске Луганской Народной Республики был задействован "Орешник". Целями стали военные объекты. Удары по гражданской инфраструктуре не наносились.