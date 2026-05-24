Москва24 мая Вести.Решимость лидеров стран Евросоюза (ЕС) работать над укреплением европейской безопасности усиливается. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

После удара возмездия ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине Макрон осудил использование баллистической ракеты "Орешник".

Наша решимость продолжать поддерживать Украину, приложить все усилия для справедливого и прочного мира и укрепить безопасность Европы только усиливается написал он

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В здании в этот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, число жертв выросло до 21 человека.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила украинское военное управление, авиабазы и предприятия ОПК противника. При этом российское ведомство отмечало, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.