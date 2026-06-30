Париж не объяснял французам, зачем отправляет Киеву вооружение, заявила Захарова Захарова: власти Франции не стали объяснять гражданам, зачем дают Украине оружие

Москва30 июн Вести.Париж не потрудился объяснить французам, против кого будет использоваться поставляемое Киеву французское вооружение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Елисейский дворец лично управляет поставками вооружений Украине, куда уже идут французские истребители Mirage, а также авиабомбы, зенитные комплексы, артиллерийские системы, перечислила дипломат.

Франция и Зеленский подписали даже соглашение о совместном производстве вооружений, даже не потрудившись публично объясниться перед своими гражданами, имею в виду, Франции, о том, против кого все это будет использоваться сказала Захарова, которую цитирует ТАСС

Она добавила что лидер Франции Эммануэль Макрон совместно с Лондоном и Берлином позволяют себе предъявлять Москве ультиматумы. В частности, осуждать все что угодно в России, но не осуждать ничего из того, что делает Киев.