Захарова: накачка Киева вооружением не способна повлиять на ход СВО

В МИД РФ заявили, что накачка оружием Украины не может повлиять на ход СВО Захарова: накачка Киева вооружением не способна повлиять на ход СВО

Москва15 авг Вести.Новые поставки вооружений на Украину не способны существенно повлиять на ход развития специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала информацию о вероятных поставках американского вооружения киевскому режиму через Турцию. Ее слова приводятся на сайте министерства.

Накачка все новыми вооружениями хунты Зеленского неспособна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию пояснила Захарова

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что МИД РФ запросил разъяснения у Турции и США по поводу сообщений о скрытых поставках.

Ранее сообщалось, что Госдеп США уведомил американский Конгресс о готовящейся сделке по передаче вооружений на Украину. Речь идет о 12 пусковых установках M270 MLRS, более 2,5 тысячи неуправляемых ракет и 47 тысячах снарядов калибра 203 мм.