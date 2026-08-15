Москва15 авгВести.Новые поставки вооружений на Украину не способны существенно повлиять на ход развития специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала информацию о вероятных поставках американского вооружения киевскому режиму через Турцию. Ее слова приводятся на сайте министерства.
Накачка все новыми вооружениями хунты Зеленского неспособна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценариюпояснила Захарова
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что МИД РФ запросил разъяснения у Турции и США по поводу сообщений о скрытых поставках.
Ранее сообщалось, что Госдеп США уведомил американский Конгресс о готовящейся сделке по передаче вооружений на Украину. Речь идет о 12 пусковых установках M270 MLRS, более 2,5 тысячи неуправляемых ракет и 47 тысячах снарядов калибра 203 мм.