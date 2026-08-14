Лавров заявил, что РФ не ставит США ультиматум по поставкам разведданных Киеву Лавров: РФ не ставит США ультиматум по поставкам оружия и разведданных Киеву

Москва14 авг Вести.Россия не ставит США ультиматум о прекращении поставок оружия и разведанных Киеву с их стороны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так он ответил на вопрос, почему РФ не ставит жесткие условия Штатам перед тем, как сесть за стол переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, … в том числе и про разведданные, в том числе, и что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа заявил Лавров

Ранее глава российского МИД заявил, что США оказывают Украине поддержку не только поставками вооружений, но и передачей разведданных. Министр также отметил, что Украине поставляют большое количество беспилотников, которые используются для атак по гражданским объектам и попыток дестабилизировать ситуацию в России.