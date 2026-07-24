Лавров: США помогают Украине оружием и разведданными Лавров указал на помощь США Украине вооружением и разведданными

Москва24 июл Вести.США оказывают Украине поддержку не только поставками вооружений, но и передачей разведданных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами.

По словам Лаврова, отказ Киева от американских предложений связан в том числе с тем, что главу киевского режима Владимира Зеленского продолжают активно снабжать оружием. Министр отметил, что Украине поставляют большое количество беспилотников, которые используются для атак по гражданским объектам и попыток дестабилизировать ситуацию в России.

Поддержкой Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные сказал Лавров

Он отметил, что Украине также обеспечивают работу Starlink и передачу высоких технологий, необходимых для применения на поле боя.

Ранее Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Киеву.