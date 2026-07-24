Москва24 июлВести.США оказывают Украине поддержку не только поставками вооружений, но и передачей разведданных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами.
По словам Лаврова, отказ Киева от американских предложений связан в том числе с тем, что главу киевского режима Владимира Зеленского продолжают активно снабжать оружием. Министр отметил, что Украине поставляют большое количество беспилотников, которые используются для атак по гражданским объектам и попыток дестабилизировать ситуацию в России.
Поддержкой Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данныесказал Лавров
Он отметил, что Украине также обеспечивают работу Starlink и передачу высоких технологий, необходимых для применения на поле боя.
Ранее Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Киеву.