Москва29 мая Вести.США продолжают оказывать поддержку Украине, вне зависимости от недавнего обращения главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. На это обратил внимание в комментарии ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее появилась информация, Зеленский направил срочное письмо Трампу с просьбой о предоставлении военной поддержки, однако обращение осталось без ответа.

Было ли письмо, не было - никто не знает. Но Соединенные Штаты как предоставляли им Starlink, разведывательные данные, связь и так далее, так и предоставляют. Может, он [Дональд Трамп] и не комментирует обращение, потому что он, может, собрался эти ракеты еще поставить. Мы тоже это пока не знаем. И такая вероятность гораздо выше, чем то, что он просто забыл и ничего не хочет делать. Хотя нам бы хотелось в это верить. Но сейчас у всех противоречий столько, что говорить о каких-то переговорах или вообще о переговорном треке очень странно сказал он

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что запрос Зеленского к США может обострить отношения между Киевом и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.