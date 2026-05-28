РИА Новости: Вашингтон не ответил на письмо Зеленского Трампу о нехватке ПВО

Москва28 мая Вести.Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу о нехватке систем ПВО осталось без ответа. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем письме Зеленский указал, что Украина испытывает усугубляющуюся нехватку систем противовоздушной обороны, в особенности средств противоракетной обороны.

Реакции на это послание не последовало ни со стороны Белого дома, ни от партийного руководства в Капитолии, выяснило агентство. Например, в аккаунтах спикера палаты представителей Майка Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранным делам в соцсетях не обнаружено ни одного упоминания о нем.

Молчание Вашингтона не осталось незамеченным и в американских СМИ.

США не прокомментировали письмо сообщил телеканал NBC News

В то же время конгрессвумен Анна Паулина Луна, узнав о содержании письма, обвинила Зеленского в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. Она напомнила, что он не только отказался проводить выборы, но и ранее перенаправлял американские средства на предвыборную кампанию экс-президента Джо Байдена.