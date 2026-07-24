Пацан сказал – пацан сделал: Лавров о действиях РФ по украинскому урегулированию Лавров: совесть РФ по урегулированию на Украине чиста

Москва24 июл Вести.Россия намерена выполнить все свои задачи по урегулированию на Украине, даже при условии, что США, судя по словам американского госсекретаря Марко Рубио, изменили свой подход к пониманиям по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами.

Министр отметил, что киевский режим в значительной степени держится на американской помощи. Речь идет не только о том, что США продают оружие Евросоюзу (ЕС), а тот в свою очередь Украине, но и о том, что Вашингтон предоставляет ВСУ разведывательные данные и высокие технологии, включая Starlink.

Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио добавил он

Лавров также подчеркнул, что несмотря ни на что поставленные в конце 2024 года задачи будут выполнены.