Москва24 июлВести.Россия намерена выполнить все свои задачи по урегулированию на Украине, даже при условии, что США, судя по словам американского госсекретаря Марко Рубио, изменили свой подход к пониманиям по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами.
Министр отметил, что киевский режим в значительной степени держится на американской помощи. Речь идет не только о том, что США продают оружие Евросоюзу (ЕС), а тот в свою очередь Украине, но и о том, что Вашингтон предоставляет ВСУ разведывательные данные и высокие технологии, включая Starlink.
Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубиодобавил он
Лавров также подчеркнул, что несмотря ни на что поставленные в конце 2024 года задачи будут выполнены.