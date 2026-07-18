Лавров посоветовал переговорщикам Уиткоффу и Кушнеру сосредоточиться на Иране Лавров: пусть Уиткофф и Кушнер работают с Ираном, РФ решает задачи на Украине

Москва18 июл Вести.Пока американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заняты Ираном, Россия решает свои задачи на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи. Президент [РФ Владимир] Путин четко сказал, что эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять, эта работа будет выполнена подчеркнул Лавров

Министр иностранных дел РФ также отметил, что добрая воля российской стороны к урегулированию очевидна и была продемонстрирована уже много раз.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как Соединенные Штаты немного освободятся от своих проблем. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не откажется от реальных предложений Вашингтона по Украине.