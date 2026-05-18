Лавров: Россия не пытается внедриться в переговорный процесс между США и Ираном

Москва18 мая Вести.Россия не пытается внедриться в переговорный процесс по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

По словам дипломата, он слышал о том, что между Вашингтоном и Тегераном продолжается обмен мнениями по урегулированию конфликта через пакистанских посредников. При этом министр подчеркнул, что российская сторона никаких предложений не видела.

Мы не пытаемся внедриться в этот переговорный процесс. Мы желаем ему, этому процессу, успеха сказал Лавров

Ранее стало известно, что Исламская Республика передала США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта.