Москва18 маяВести.Россия не пытается внедриться в переговорный процесс по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
По словам дипломата, он слышал о том, что между Вашингтоном и Тегераном продолжается обмен мнениями по урегулированию конфликта через пакистанских посредников. При этом министр подчеркнул, что российская сторона никаких предложений не видела.
Мы не пытаемся внедриться в этот переговорный процесс. Мы желаем ему, этому процессу, успехасказал Лавров
Ранее стало известно, что Исламская Республика передала США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта.