Лавров уличил США в поддержке конфликта на Украине для ослабления конкурентов Лавров: США используют конфликт на Украине для ослабления мировых конкурентов

Москва5 июн Вести.Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку это позволяет им ослаблять позиции России и Китая на мировых рынках.

Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Блогерская студия VK Видео" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, который в ходе слушаний в Конгрессе отмечал, что Вашингтон не может выполнять посредническую роль в урегулировании, поскольку открыто поддерживает Киев, в том числе путем поставок вооружений.

Лавров также коснулся позиции президента США Дональда Трампа, указывая на его утверждения о том, что текущий конфликт не является "его" войной, а был унаследован им от администрации Джо Байдена и при его президентстве никогда бы не начался.

Однако, по мнению министра, Трамп, вероятно, может рассматривать продолжение боевых действий как благоприятную возможность для вытеснения России и Китая с мировых рынков, устраняя тем самым геополитических конкурентов.

Ранее Лавров заявил, что Трамп не прибегает к риторическим уловкам, чтобы замаскировать свои достаточно жесткие намерения.