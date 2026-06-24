Лавров усомнился в сообщениях СМИ о разрешении Трампа Киеву ужесточить действия Лавров опроверг сообщения СМИ о разрешении Трампа Украине ужесточить действия

Москва24 июн Вести.Сообщения украинских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Киеву ужесточить действия против РФ, - попытка выдать желаемое за действительное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Лавров напомнил о статье в одном из украинских изданий, в которой говорилось, что Трамп "дал добро" на ужесточение военных действий против российской территории. Информация в материале давалась со ссылкой на анонимный источник, уточнил глава МИД РФ.

Я не думаю, что это отражает действительность. Это, скорее, выдавать желаемое за действительность сказал Лавров

Ранее издание The Kyiv Independent со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Трамп "в частном порядке" посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому действовать "смелее". Еще один чиновник – американский – якобы заявил, что президент США "считает силу ключевым фактором".

16 июня Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" во Франции.