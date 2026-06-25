Москва25 июн Вести.Президенту США Дональду Трампу могут поступать некорректные сведения об украинском конфликте. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Есть признаки того, что Трамп немного изменил свою позицию в отношении Украины. Я понимаю, что он не имеет большого количества истинной информации, и не очень хорошо представляет, что происходит на поле боя, на линии боевого соприкосновения отметил Джабаров

В частности, полагает сенатор, за победы Киева для США могут выдавать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ.

Эта информация киевского режима по использованию беспилотных летательных аппаратов по территории Российской Федерации, эти теракты – ему (Трампу. – Прим. ред.), видимо, это все передают, и они это выдают как за какую-то военную победу Украины. Хотя мы знаем, что каждый день наши войска продвигаются вперед, причем по всей линии фронта. Я думаю, что Трамп любит качели – может качнуться в одну сторону, потом поменять движение, качнуться обратно. И так это будет идти постоянно, пока он не поймет, где на самом деле победитель. Он обязательно примкнет к победителю. Я думаю, что в данном случае он поймет рано или поздно, что победителем будет наша страна. Это однозначно подчеркнул Джабаров

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал попыткой выдать желаемое за действительное сообщения украинских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Киеву ужесточить действия против РФ.