Москва26 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по украинскому конфликту есть дуализм: Вашингтон искренне заявляет о готовности содействовать урегулированию, но в то же время поставляет оружие Киеву.

Он напомнил о словах Трампа, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО, и американский лидер "понятия не имеет", куда оно идет дальше.

В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем указал Песков журналистам

С другой стороны, России импонирует искренняя готовность США содействовать мирному урегулированию.

Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого сказал пресс-секретарь российского лидера

Ранее Песков уже отмечал, что Россия должна использовать дуализм в позиции Трампа по мирному урегулированию на Украине в той части, в которой он соответствует интересам Москвы.