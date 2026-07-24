Трамп заявил, что США продают оружие НАТО, а не Киеву, и в России это понимают

Трамп: в России понимают, что США продают оружие не Киеву, а странам НАТО Трамп заявил, что США продают оружие НАТО, а не Киеву, и в России это понимают

Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин понимает, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО, и те платят полную цену, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети The Truth Social.

Как отметил Трамп, Путин обещал ему, что не будет продавать оружие Ирану.

Он понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, и я понятия не имею, как распределяется это оружие указал президент США

В июне Трамп заявлял, что Европе следует заплатить Вашингтону за оружие, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене – речь идет о сумме в 350 миллиардов долларов.