Трамп: Путин сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану

Трамп заявил, что Путин обещал не продавать оружие Ирану Трамп: Путин сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану

Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин обещал не продавать оружие Ирану, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление опубликовано в его аккаунте в Truth Social.

Президент Путин, несмотря на ситуацию, происходящую на Украине... сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану заявил Трамп

Он подчеркнул, что глава Китая Си Цзиньпин также сказал ему, что ни при каких обстоятельствах не будет продавать оружие Ирану.

Учитывая наши отношения, я верю ему на слово прокомментировал Трамп обещание лидера КНР

Также, по словам американского лидера, Путин понимает, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО, и те платят полную цену.