Трамп выразил уверенность, что у Ирана не будет ядерного оружия

Москва25 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что у Ирана не будет ядерного оружия. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на мероприятиях в честь Дня памяти на Арлингтонском кладбище.

По словам президента США, американская сторона потеряла 13 военных в ходе своей операции против Ирана​​​. Как выразился Трамп, эти люди погибли, чтобы у исламской республики "никогда не было ядерного оружия".

И у них (Тегерана. – Прим. ред.) не будет (ядерного оружия. – Прим. ред.) добавил Трамп

Ранее сегодня издание The New York Times сообщило, что США и Иран достигли принципиального согласия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.