Трамп: Россия – это большая страна и большая сила Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью.

Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила сказал Трамп

Американский лидер сделал это заявление в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре, где проходил саммит НАТО.

В итоговой декларации саммита НАТО Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году.