Москва8 июлВести.Президент США Дональд Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью.
Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая силасказал Трамп
Американский лидер сделал это заявление в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре, где проходил саммит НАТО.
В итоговой декларации саммита НАТО Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году.