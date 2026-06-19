Трамп: Европе стоит заплатить за оружие, которое Киев получил от Байдена

Трамп: Европе следует заплатить за оружие, которое Байден передал Украине Трамп: Европе стоит заплатить за оружие, которое Киев получил от Байдена

Москва19 июн Вести.Европе следует заплатить Вашингтону за оружие, которое Соединенные Штаты передали Украине при бывшем президенте США Джо Байдене. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что США при Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов.

Многие было передано Украине Байденом, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев сказал Трамп в ходе выступления на авиабазе Эндрюс

При этом американский лидер уточнил, что Европа не вернула деньги Штатам, потому что раньше никто не просил их заплатить.

Трамп накануне сообщил, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине