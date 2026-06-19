Москва19 июнВести.Европе следует заплатить Вашингтону за оружие, которое Соединенные Штаты передали Украине при бывшем президенте США Джо Байдене. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Он отметил, что США при Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов.
Многие было передано Украине Байденом, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцевсказал Трамп в ходе выступления на авиабазе Эндрюс
При этом американский лидер уточнил, что Европа не вернула деньги Штатам, потому что раньше никто не просил их заплатить.
Трамп накануне сообщил, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине