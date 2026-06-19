Трамп: если бы Россия осталась в G8, конфликта на Украине могло не быть

Трамп связал исключение РФ из G8 с началом конфликта на Украине Трамп: если бы Россия осталась в G8, конфликта на Украине могло не быть

Москва19 июн Вести.Сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

По словам Трампа, бывший американский президент Барак Обама и еще несколько лидеров стран объединения не хотели видеть Россию за одним столом.

Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, возможно, не было бы и войны между Россией и Украиной, но Обама не хотел, чтобы [президент России Владимир] Путин там был. Думаю, еще один-двое тоже были против сказал он

Ранее Трамп уже несколько раз критиковал исключение России из G8, называя это очень глупым решением.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отмечала, что формат "Большой восьмерки" потерял для Москвы актуальность. Это объяснялось смещением центра экономического развития в другие регионы. Вопрос возвращения России в G8 не поднимается ни с одной стороны.