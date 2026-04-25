Москва25 апрВести.Президент США Дональд Трамп может проигнорировать саммит G7. Этот шаг станет символом протеста против бездействия партнеров Америки во время конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
В беседе с изданием NEWS.ru он допустил, что Трамп проигнорирует очередной саммит "Большой семерки".
Таким образом, он может показать свое недовольство тем, что другие члены этих организаций никак не помогли США в рамках противостояния с Ираномпояснил Дудаков
Следующий саммит G7 пройдет во французском Эвиане в период 15-17 июня.
Ранее Трамп раскритиковал решение об исключении из объединения России. Тогда организация еще называлась "Большой восьмеркой". Глава Белого дома подчеркнул, что нынешних мировых проблем удалось бы избежать при сохранении членства Москвы.