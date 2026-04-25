Отсутствие Трампа на саммите G7 станет символом протеста Американист Дудаков: Трамп может проигнорировать саммит G7 в знак протеста

Москва25 апр Вести.Президент США Дональд Трамп может проигнорировать саммит G7. Этот шаг станет символом протеста против бездействия партнеров Америки во время конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

В беседе с изданием NEWS.ru он допустил, что Трамп проигнорирует очередной саммит "Большой семерки".

Таким образом, он может показать свое недовольство тем, что другие члены этих организаций никак не помогли США в рамках противостояния с Ираном пояснил Дудаков

Следующий саммит G7 пройдет во французском Эвиане в период 15-17 июня.

Ранее Трамп раскритиковал решение об исключении из объединения России. Тогда организация еще называлась "Большой восьмеркой". Глава Белого дома подчеркнул, что нынешних мировых проблем удалось бы избежать при сохранении членства Москвы.