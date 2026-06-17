Москва17 июнВести.Отказ Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России вряд ли был хорошей идеей, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее он неоднократно критиковал сокращение формата объединения до "семерки".
Было несколько отличных встреч во Франции. Раньше это была G8, а теперь - G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7сказал Трамп во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях проходящего во Франции саммита Группы семи (G7)
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили за активное участие Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта.