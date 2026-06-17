Москва17 июн Вести.Отказ Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России вряд ли был хорошей идеей, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее он неоднократно критиковал сокращение формата объединения до "семерки".

Было несколько отличных встреч во Франции. Раньше это была G8, а теперь - G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7