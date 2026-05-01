Трамп обвинил страны НАТО в доведении Украины до состояния "полного бардака"

Трамп заявил, что европейские страны-участницы НАТО "устроили бардак" на Украине Трамп обвинил страны НАТО в доведении Украины до состояния "полного бардака"

Москва1 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп высказался о ситуации на Украине, возложив ответственность на европейские государства НАТО. По словам политика, именно их действия привели к "полному бардаку и тотальному хаосу" в этой стране.

Соответствующее мнение американской лидер высказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.

Они (партнеры США по НАТО – прим. ред.) устроили на Украине полный бардак, абсолютный хаос, заявил Трамп заявил Трамп

Он добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, США продолжают оказывать поддержку союзникам по Североатлантическому альянсу в решении связанных с украинским конфликтом вопросов.

Ранее глава Белого дома говорил, что Вашингтон не был обязан помогать союзникам по НАТО с поддержкой Киева, поскольку Украина находится "за тысячи миль" от Соединенных Штатов.

1 апреля Трамп утверждал, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из упомянутого военного блока после того, как тот отказал Вашингтону в помощи в контексте операции против Ирана.