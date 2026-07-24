Песков отметил дуализм в позиции США по теме урегулирования украинского кризиса Песков указал на дуализм позиции США по мирному урегулированию на Украине

Москва24 июл Вести.Россия должна использовать дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине в той части, в которой он соответствует интересам Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста, будет ли Россия ждать новые идеи и предложения с американской стороны вместо тех договоренностей, которые, по словам госсекретаря США Марко Рубио, "провалились".

Будем. Дело в том, что мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ожидать новых предложений будем. Американцы искренни, и президент [США Дональд] Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами сказал Песков

По словам пресс-секретаря президента, Москва открыта для предложений и обсуждения, однако все идеи должны быть приемлемы, в первую очередь для России.

Как отметил Песков, российская сторона принимает во внимание тот факт, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву.

Учитываем и принимаем во внимание - они продолжают накачивать Украину вооружениями. Об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию пояснил он

В Маниле 23 июля состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча длилась 35 минут. В ходе диалога стороны обменялись мнениями по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки.

Глава МИД России на переговорах проинформировал американского представителя о ситуации на фронте. Лавров обратил внимание на политику европейских стран, которую Москва считает дестабилизирующей, так как страны по-прежнему стремятся добиться стратегического поражения России.

В свою очередь Рубио на пресс-конференции после переговоров заявил о необходимости рассмотреть новые идеи и предложения для урегулирования украинского конфликта.