Рубио: для урегулирования конфликта на Украине нужны новые предложения и идеи Рубио заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи

Москва23 июл Вести.Для урегулирования украинского конфликта необходимы новые идеи и предложения. На это указал госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Маниле.

Пресс-конференция состоялась на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН после встречи Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча российского министра и госсекретаря Штатов была инициирована американской стороной, подтвердила в интервью ИС "Вести" официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Нам придется искать новые предложения и новые идеи​​​... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия сказал Рубио

Рубио также добавил, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта на Украине.