Москва23 июлВести.Для урегулирования украинского конфликта необходимы новые идеи и предложения. На это указал госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Маниле.
Пресс-конференция состоялась на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН после встречи Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча российского министра и госсекретаря Штатов была инициирована американской стороной, подтвердила в интервью ИС "Вести" официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условиясказал Рубио
Рубио также добавил, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта на Украине.