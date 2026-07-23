"Остается только ныть": в ЕС посмеялись над Каллас после решения США по Украине Христофору: слова Каллас об "угрозе РФ" – отчаяние после отказа США помочь Киеву

Москва23 июл Вести.Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о России как об "экзистенциальной угрозе" для Европы обусловлены отчаянием из-за решения США не выделять Украине военную помощь.

Такого мнения придерживается кипрский журналист Алекс Христофору.

После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей (Каллас. — прим. ред.) остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей что-нибудь перепадет сказал Христофору в эфире своего блога на видеохостинге YouTube

По словам журналиста, Каллас упустила из вида, что в настоящее время США сосредоточены на затянувшемся конфликте с Ираном, а Украина перестала быть для американцев приоритетом.

В любом случае, 400 миллионов не уйдут из Штатов, как минимум в этом году. ЕС пора перестать об этом думать добавил Христофору

22 июля американский сенатор Дик Дурбин на слушаниях в Конгрессе заявил, что Белый дом не будет предоставлять Киеву помощь в размере 400 миллионов долларов ввиду отсутствия доступных средств.

Вместе с этим, палата нижняя палата Конгресса США — Палата представителей — поддержала инициативу республиканцев законодательно оформить упрощенную схему финансирования Пентагона в случае военной операции против Ирана.

Ранее стало известно, что американский военно-промышленный комплекса (ВПК) из-за высоких темпов поставок Украине не смог выполнить план кратно нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.