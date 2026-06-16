Москва16 июн Вести.Страны Европы из-за экономических проблем не смогут долго помогать киевскому режиму. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Германия

Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, отстраняется от поддержки Киева.

Я следил за британской экономикой, которая и раньше была не в лучшем состоянии, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как и экономики Германии и Франции. Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины