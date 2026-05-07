В США заявили о тяжелой ситуации в экономике Европы Профессор Миршаймер: конфликт на Украине сильно ударил по экономике Европы

Москва7 мая Вести.Экономика Европы попала в тяжелое положение из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, наиболее плачевная ситуация наблюдается в Великобритании.

В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании… Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы сказал Миршаймер в эфире YouTube-канала

Эксперт добавил, что начавшийся конфликт США с Ираном только усугубил ситуацию и привел к ухудшению отношений Вашингтона с Брюсселем.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о безоружности Европы против новых тарифов США. По его мнению, ЕС может только продолжить свое самоуничтожение.