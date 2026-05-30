Христофору: Евросоюз в панике после предупреждения МИД РФ об ударах по Украине

Москва30 мая Вести.Страны Запада испугались предупреждения МИД России о новых ударах по центрам принятия решений на Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем You-Tube-канале.

США уже не собираются предоставлять Украине оружие, чего нельзя сказать о Европе, отметил Христофору.

Европейцам придется это обсуждать. Я бы предположил, что они не захотят отдавать свои системы ПВО. Но они настолько отчаялись и находятся в такой панике из-за желания продолжать войну и защищать Владимира Зеленского, защищать Киев, что могут на это пойти заявил Христофору

По его мнению, используемые в европейских СМИ фразы о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский "умоляет" президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты для систем Patriot, доказывают, что заявление МИД России о новых ударах возмездия вызвало панику у западных союзников Украины.

Зеленский подтвердил, что отправил письма Трампу и Конгрессу США. Украине необходимо обеспечить надежную защиту от ударов баллистических ракет, заявил Зеленский.

Глава киевского режима утверждает, что Россия готовится нанести массированный удар по Украине. В беседе с австрийским канцлером Кристианом Штокером Зеленский сообщил, что получил такие сведения от украинской разведки. Кроме того, Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил 28 мая, что удар по военным объектам в Киеве может последовать в любое время, а те, кто говорят, что у России ничего не осталось, "глубоко заблуждаются", подчеркнул Шойгу.