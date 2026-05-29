Москва29 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своей просьбой к президенту США Дональду Трампу о защите от баллистических ракет показал, как сильно боится ударов Вооруженных сил РФ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, Зеленский осознает слабую защиту украинской системы ПВО.

Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного … российского удара по Киеву сказал Меркурис на своем YouTube-канале

Зеленский 27 мая написал письмо Трампу, в котором указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет. Такой шаг главы киевского режима раскритиковала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее оценке, это наносит серьезный ущерб партнерским отношениям между Киевом и Вашингтоном.