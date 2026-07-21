Москва21 июл Вести.Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от передачи киевскому режиму дополнительной военной помощи на сумму в 400 млн долларов.

Об этом сообщил член Сената Конгресса Дик Дурбин (старший сенатор от штата Иллинойс от Демократической партии).

Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал